Chelsea domina o Bournemouth e volta a vencer após cinco rodadas do Inglês

O Chelsea venceu o Bournemouth por 2 a 0 na tarde desta terça-feira (27), pelo Campeonato Inglês. Kai Havertz e Mason Mount fizeram os gols. O Chelsea voltou a vencer após cinco rodadas e agora tem 24 pontos, no oitavo lugar. Já o Bournemouth é o 14º com 16 pontos. A partida no Stamford Bridge, em Londres, valeu pela 17ª rodada do Campeonato Inglês

A vitória se explica pela nova postura do Chelsea, mais dominante e consciente no jogo, muito diferente do que foi apresentado antes da parada para a Copa. O clube foi dominante e fez primeiro tempo de manual, com ataques rápidos.

Com a vantagem, o Chelsea segurou a bola e pôde diminuir o ritmo, mas sem baixar a guarda. O Bournemouth até tentou equilibrar no início, mas acabou controlado depois dos gols sofridos. O segundo tempo foi monótono, pois o Bournemouth não conseguiu reagir.