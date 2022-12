Santos - Em homenagem ao Rei Pelé, a coroa que vai constar acima do escudo do Santos a partir de 2023 fará sua estreia no uniforme do clube antes do início do Paulistão. Nesta terça-feira, a direção do Peixe confirmou que a novidade estará nas camisas dos jovens na Copa São Paulo de Juniores. Liverpool - O clube inglês acertou a compra do ponta-esquerda Cody Gakpo, de 23 anos. A contratação do jogador do PSV e destaque da Holanda na Copa do Mundo foi por R$ 315 milhões. Douglas Costa - O meia-atacante tem interesse em retornar ao Grêmio e pediu uma reunião com presidente Alberto Guerra. Um ponto importante na negociação é a dívida que o clube tem com o jogador, na casa dos R$ 7 milhões. O encontro entre as partes está marcado para esta quinta-feira, e o jogador estaria disposto a rever o valor da dívida em caso de acerto. Entretanto, pesa contra o atleta a passagem conturbada pelo Tricolor, com baixo rendimento e o rebaixamento da equipe em 2021. Jogo das Estrelas - A partida alcançou marca de mais de 40 mil ingressos vendidos. O jogo beneficente ocorre nesta quarta-feira, às 20h30min, e faz parte de uma campanha liderada pelo ex-jogador do Flamengo Zico. O atacante Endrick, do Palmeiras, está entre as diversas estrelas que compõem o elenco, e será sua estreia no jogo dos ídolos. Copa do Brasil - A partir de 2024, a CBF acabará com as vagas para o torneio via ranking nacional de clubes. As vagas serão definidas de acordo com os campeonatos estaduais. As Federações mais avançadas, como São Paulo e Rio de Janeiro, terão direito a seis clubes. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná terão cinco vagas. Goiás, Santa Catarina, Ceará, Bahia, Pernambuco, Pará, Alagoas, Mato Grosso, e Maranhão, três. Os estados restantes terão apenas duas vagas.