Agente de Benzema acusa Deschamps de dispensar o craque "cedo demais"

Folhapress

O agente de Benzema, Karim Djaziri, colocou lenha na fogueira na polêmica despedida da Copa do Mundo do atacante do Real Madrid. No início da tarde desta segunda-feira (26), o agente do atacante postou nas redes sociais exames de imagem realizados pelo craque. Segundo ele, Karim estaria apto a jogar a partir das oitavas de final do torneio no Catar.