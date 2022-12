Enzo Fernández - O Manchester United terá concorrência pela contratação do jogador argentino, campeão do Mundo e eleito revelação no Catar. Segundo o jornal espanhol As, o Real Madrid quer a contratação de um meio-campista para ser substituto imediato de Toni Kroos e Luka Modric. O periódico português Record afirma que o Benfica recusou uma proposta de € 100 milhões do Liverpool pelo atleta de 21 anos. Técnicos - Em janeiro será decidido o vencedor do Prêmio Melhor Técnico do Mundo de 2022, elaborado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), e três profissionais do futebol brasileiro fazem parte da lista de candidatos: o português Abel Ferreira, do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, aposentado, ex-Athletico-PR, e Dorival Júnior, atualmente sem clube. Corinthians - O centroavante Yuri Alberto negocia um novo contrato de cinco temporadas com o clube paulista. A negociação com os russos do Zenit envolve a troca do zagueiro Robert Renan e do meio-campista Du Queiroz pelo jogador que tem passagens pelo Santos e pelo Inter. Resta ao jovem atacante definir valores com o Timão, que o terá pelo máximo de tempo permitido pela lei. Doping - Um dos alvos do São Paulo para 2023, o atacante Cléber, do Ceará, está saindo da pauta após revelar nesta segunda-feira que foi flagrado no antidoping pela substância Tamoxifeno, utilizada para câncer de mama, e ter sido afastado preventivamente. O remédio é conhecido pelo uso por atletas como suplementação hormonal para favorecer o desenvolvimento da musculatura. Basquete - A Liga Nacional de Basquete (LNB) elegeu, por assembleia geral, seu novo presidente: Rodrigo Franco Montoro. A eleição foi realizada com chapa única. Montoro e o vice Carlos Renato Donzelli serão responsáveis por administrar a instituição pelo biênio 2023/2024.