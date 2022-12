Grêmio põe advogados de plantão e manda médicos ao Uruguai por Suárez

Advogados trabalham nos detalhes do contrato de Luis Suárez com o Grêmio em regime de plantão desde antes do Natal. Encaminhado com o clube gaúcho, o uruguaio receberá os médicos responsáveis por sua avaliação no Uruguai e deve chegar ao Brasil para ser apresentado apenas nos primeiros dias de 2023.

O Grêmio encaminhou a contratação de Luis Suárez, de 35 anos, e trabalha nos detalhes de contrato para finalizar o trâmite. O time já age nos bastidores preparando o anúncio oficial do jogador e uma grande festa para sua recepção.

A chegada a Porto Alegre deve ocorrer apenas nos primeiros dias de 2023. Suárez está de férias desde a Copa do Mundo e só deve começar a treinar no ano que vem.

A conclusão da documentação deve ocorrer apenas amanhã. Uma equipe médica irá encontrar o atleta no Uruguai para realizar os exames de aprovação no centroavante e acelerar o processo de conclusão da contratação.

Nos últimos dias, Suárez disse 'sim' à oferta gremista e o acerto foi encaminhado. Seu anúncio depende essencialmente da conclusão dos contratos, assinaturas e exames médicos. Ele assina vínculo de dois anos.

O custo da chegada do 'Pistolero' não será totalmente do Grêmio. Parceiros comerciais e ações de marketing irão suportar parte do valor investido na chegada dele.