Com grupo estruturado, Inter procura peças pontuais no mercado

O Inter fez uma temporada sólida em 2022. Mesmo sem títulos conquistados no ano, a equipe disputou diversas competições e terminou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com sequências de vitórias e uma marca de treze jogos consecutivos de invencibilidade. Apesar dos tropeços na Copa do Brasil e no Gauchão, o presidente Alessandro Barcelos e equipe conseguiram montar um elenco forte de atletas.

A guerra na Ucrânia foi uma variável que facilitou a contratação de reforços para o Colorado, o que propiciou trazer jogadores que fizeram a diferença em campo, como o zagueiro Vitão, um dos melhores defensores do Brasileirão, o meia Alan Patrick, com seis gols e quatro assistências, e o ponta Wanderson, que foi comprado em definitivo na semana passada, por R$ 25 milhões.

Além dos atletas que chegaram, novos talentos foram lapidados. O centroavante Alemão, do Avaí, que teve passagem pelo Novo Hamburgo no Gauchão, foi uma aposta interessante do Inter, Ele participou de 36 partidas, marcou nove gols e entregou quatro assistências. O camisa 35 recebeu um aumento salarial considerável e será mantido para a próxima temporada por ser um atleta aguerrido e barato. Além disso, Pedro Henrique foi a revelação do alvirrubro, que além de ser o "motorzinho" do time no ataque, marcou oito gols e deu três assistências, o que despertou o interesse de outros clubes do País e do exterior.

A direção tem grande mérito nas escolhas de montagem do elenco, que repentinamente cresceu em qualidade. Os treinadores, entretanto, passaram por processo empírico. Diversos estrangeiros foram tentados, como Miguel Ángel Ramíres e Alexander Medina. Sem grandes resultados, Mano Menezes assumiu o cargo e conseguiu fazer o time apresentar um futebol ofensivo e efetivo. Como prova, o Colorado encerrou o Brasileiro goleando o líder Palmeiras por 3 a 0 e com a melhor campanha do returno.

Foi um ano de reconstrução para o Inter, que pôde organizar a equipe, concretizar o trabalho de um treinador nativo e montar um elenco com atletas de qualidade. Agora, no fim, os dirigentes buscam contratações pontuais para finalizar a construção da equipe para 2023. O lateral Mário Fernandes já treina com os companheiros, e outros atletas estão sendo procurados, principalmente um primeiro volante e um centroavante.