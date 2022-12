Grêmio - O Tricolor tem a contratação do atacante Luis Suárez bem encaminhada. Os advogados do jogador analisaram os investidores envolvidos na transação e deram o positivo para o seguimento da negociação. Resta a definição da parte burocrática do processo e a assinatura do contrato de dois anos. Clube e atleta estão apalavrados, e Suárez já negou a proposta do clube mexicano Cruz Azul. O Grêmio deve realizar o anúncio até 3 de janeiro. Inter - O Colorado espera acordo com o São Paulo para emprestar o atacante David. O interesse no jogador partiu do técnico Rogério Ceni, que já trabalhou com ele no Fortaleza. Com isso, o clube pretende aliviar a folha salarial e expor o atleta a uma futura venda. Peglow também pode ser negociado, este com o Sport Recife. O clube tem interesse em um empréstimo, mas o mercado português também se interessa pelo meia-atacante. Boxe - Após anunciar sua aposentadoria do MMA neste ano, José Aldo irá migrar para os ringues em março de 2023. Sua luta de estreia, com patrocínio da "Hardcore Fighting Championship", deve ocorrer em Dubai. Judô - Após conquistar a medalha de bronze no World Masters de judô, Mayara Aguiar chegou a 5860 pontos no ranking mundial, e é a primeira na categoria até 76kg, ultrapassando a atleta alemã, Anna-Maria Wagner, que ficou com 5733 após perder na estreia em Jerusalém. Olimpíadas - O boxe pode ficar fora dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Após problemas de corrupção na Associação Internacional de Boxe (IBA), do ex-presidente ser acusado de tráfico de drogas e dos vice-presidentes serem suspeitos de envolvimento com crime organizado, o COI analisa a exclusão da modalidade. O novo presidente da IBA, o russo Umar Kremlev, afirma que os problemas estão sendo resolvidos e que há uma perseguição à modalidade.