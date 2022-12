Chegou a hora de um técnico estrangeiro na seleção?

Após empatar com a Croácia e perder nas penalidades nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) começou a busca por um novo comandante. O treinador Tite, que já havia dito que sairia do cargo, se isolou com sua família no Rio de Janeiro. Agora há pressão para que a CBF defina um novo técnico para comandar a seleção neste novo ciclo.

Muito se comenta sobre a possibilidade de treinadores estrangeiros, mas alguns nomes nativos também são observados. Em busca de novos modelos táticos, a entidade que comanda o futebol nacional iniciou tratativas com Pep Guardiola, um dos maiores técnicos do mundo. Porém, teve dificuldades em desenvolver a negociação, pois a pedida do espanhol foi acima dos padrões da casa, algo perto dos R$ 5,3 milhões mensais - Tite e sua comissão recebiam R$ 1,6 milhão.

A CBF tentou contato com o técnico italiano Carlo Ancelotti, que disse que só sairia do Real Madrid, seu atual clube, se fosse demitido. Ancelotti tem contrato com os Merengues até 2024, e acabou esfriando o interesse da CBF com a declaração.

O nome da vez é o de José Mourinho. O treinador português comanda a Roma e está na mira da seleção brasileira. Mourinho está insatisfeito com a situação no clube italiano, e é com isso que a CBF conta para persuadi-lo a treinar o Brasil. A entidade enviará um representante para conversar com o profissional nos próximos dias. Entretanto, há concorrência da seleção portuguesa, que também deseja tê-lo como comandante da equipe.

Outro nome especulado é o do francês Zinédine Zidane, que está sem clubes desde junho de 2021. Zizou tem passagem por grandes clubes e a marca de ter feito grandes jogos contra o Brasil, principalmente na Copa de 2006. Apesar de ser um nome de peso, o francês tem o objetivo de assumir a seleção de seu país. Entretanto, Deschamps não deve deixar o cargo, pois o presidente da Federação Francesa, Noël Le Graët, afirmou que Didier fica se assim desejar.

Nomes locais, como Mano Menezes e Abel Ferreira, também foram especulados para o comando da seleção. Mano, entretanto, já disse que fica no Inter, e Abel afirmou ser treinador da "seleção do Palmeiras". Fernando Diniz também corre por fora, sendo bem quisto por alguns jogadores recém convocados e nomes que já vestiram a camisa canarinho, como Ronaldo Fenômeno. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos.