Grêmio aguarda resposta definitiva do atacante uruguaio Luis Suárez

Antes da Copa do Mundo do Catar 2022, o Grêmio sondou o atacante Luis Suárez, de 35 anos, que treinava no Nacional, do Uruguai. O jogador fazia trabalhos para manter a forma física com intenção de jogar pela seleção uruguaia. O centroavante recusou a negociação proposta pelo clube gaúcho, pois estava completamente focado no Mundial. Após a eliminação da seleção uruguaia, ainda na fase de grupos, o Tricolor retomou as conversas com Suárez. Na segunda tentativa, entretanto, o Grêmio insistiu em realizar uma chamada de vídeo para conversar diretamente com o atleta.

A videoconferência ocorreu na quarta-feira e os dirigentes ofereceram um salário na casa de R$ 1,5 milhão e um contrato de dois anos, o que teria agradada o camisa 9. Ao contrário dos boatos, Suárez demonstrou interesse em jogar no Brasil e gostou da proposta gaúcha, mas possuí também interesse e conversas com clube mexicano Cruz Azul.

Luisito pediu um dia para analisar as opções e dar uma resposta definitiva aos times. Apesar do tempo pedido, o atleta quer definir logo seu futuro. Sabe-se que o valor salarial proposto pelo Cruz Azul é muito superior ao oferecido pelos gremistas - cerca de R$ 2,5 milhões -, mas os dirigentes tentaram convencer o jogador de que o Brasil seria um país mais interessante para ele dar seguimento à carreira.

Em relação ao pagamento de salário e despesas com a contratação do uruguaio, o Grêmio tem apoio de investidores e do empresário Celso Rigo, que vem auxiliando em diversos negócios na reestruturação do clube. Suárez seria o jogador mais bem pago do elenco, além de cumprir a função de centroavante de referência e fazer dupla com seu conterrâneo Felipe Carballo, vindo do Nacional. Apesar de avançado, o negócio segue sendo tratado com cuidado pela direção, que evita criar falsas expectativas para a torcida.

Nesta quinta-feira, o grupo encerrou a primeira etapa do período de pré-temporada e iniciou um recesso de 10 dias para o período de festas dos atletas. A reapresentação está marcada para o dia 2 de janeiro, às 15h, no CT Luiz Carvalho. Apesar do descanso, novos jogadores podem ser apresentados neste recesso, como Franco Cristaldo, que já está em Porto Alegre.