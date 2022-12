Benfica recusa oferta de € 100 milhões por revelação da Copa do Mundo

Campeão mundial com a Argentina no último final de semana, Enzo Fernández passou a ser cobiçado no Mercado da Bola. O Benfica, de Portugal, recusou uma proposta de € 100 milhões (R$ 551 milhões de reais) pelo jogador segundo o jornal Record, de Portugal.

O volante foi eleito como o melhor jogador jovem da Copa do Mundo do Catar. Na final, contra a França, ele atuou os 120 minutos no jogo que deu o terceiro título mundial para a Argentina.

O Benfica não revelou qual o clube fez a proposta. Mas o diretor do Benfica Rui Costa afirmou que o jogador de 21 anos só sairá do clube com o pagamento da multa rescisória, estipulada em € 120 milhões (R$ 661 milhões).

Em julho deste ano, o Benfica pagou € 10 milhões (R$ 55 milhões) ao River Plate pela sua contratação. O clube argentino manteve 25% dos direitos econômicos do agora campeão mundial, o que significa que ficará com 25% do valor de uma futura transferência.