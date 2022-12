Deschamps terá reunião na próxima semana para definir futuro na seleção francesa

Depois do vice-campeonato na Copa do Mundo do Catar, a França deseja a permanência do técnico Didier Deschamps. Em entrevista ao jornal Ouest-France, o presidente da Federação Francesa Noël Le Graët revelou que irá se reunir com o treinador nos próximos dias para discutir sobre renovação.

Deschamps foi o treinador há mais tempo no cargo a treinar uma seleção na Copa de 2022. O ex-jogador está no comando desde 2012. Com ele, a França conquistou a Copa do Mundo de 2018 e teve mais uma campanha expressiva em 2022, ficando com o vice após perder a decisão para a Argentina nos pênaltis.

Rumores da imprensa europeia ao longo deste ano colocavam Zinédine Zidane como favorito para assumir o cargo em 2023. Mas a prioridade da Federação Francesa continua sendo Deschamps.

Em entrevista ao jornal Ouest-France, Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa, revelou detalhes sobre seu planejamento para o futuro da seleção. "Ele está com as cartas na mão para uma extensão, pois eu disse a ele que, a partir do momento em que estávamos nas semifinais do Mundial, a decisão seria dele. Nos veremos em Guingamp na semana que vem", disse Graët.