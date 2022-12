Seleção brasileira - A Fifa atualizou nesta quinta-feira o ranking mundial de seleções de futebol e para surpresa de muitos, a atual campeã mundial Argentina aparece na vice-liderança e a França na terceira posição. Apesar da eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo Catar, o Brasil, , segue no topo do ranking. A próxima atualização ocorre em abril de 2023. Enzo Fernández - Campeão mundial com a Argentina, o jovem jogador passou a ser cobiçado no Mercado da Bola. O Benfica, de Portugal, acabou de recusar uma proposta de € 100 milhões (R$ 551 milhões) pelo jogador, segundo o jornal "Record", de Portugal. O volante argentino foi eleito como o melhor jogador jovem da Copa do Mundo do Catar. Didier Deschamps - Após o vice-campeonato no Mundial do Catar, a França deseja a permanência do técnico. Em entrevista ao jornal Ouest-France, o presidente da Federação Francesa, Noël Le Graët, revelou que irá se reunir com o treinador nos próximos dias para discutir sobre renovação. Deschamps foi o treinador há mais tempo no cargo a treinar uma seleção nesta Copa. O ex-jogador está no comando desde 2012. Judô - Daniel Cargnin foi ouro no World Masters em Jerusalém, Israel. Ele garantiu a medalha para o Brasil na categoria 73kg, no começo da competição. Nesta quinta-feira, Mayara Aguiar e Rafael Macedo conquistaram medalhas de bronze, na categoria até 78kg e até 90kg respectivamente. Marcelo Gomes (até 90kg), Rafael Buzacarini (até 100kg) e Rafael Silva (acima de 100kg) não conquistaram medalhas. NFL - O norte-americano Franco Harris, quatro vezes vencedor do Super Bowl e autor da famigerada "Recepção Imaculada", em 1972, morreu aos 72 anos, nesta quarta-feira, segundo o Pittsburgh Steelers, seu ex-time na NFL. Harris venceu o Super Bowl em 1974, 1975, 1978 e 1979.