Inter anuncia contratação de Wanderson em definitivo até 2025

Enquanto segue no mercado em busca de peças para reforçar o elenco para o técnico Mano Menezes, a direção do Inter anunciou nesta quarta-feira (21) a compra em definitivo do atacante Wanderson junto ao Krasnodar, da Rússia. O atleta de 28 anos fechou contrato até dezembro de 2025.

Wanderson chegou em 2022 e marcou sete gols em 32 jogos disputados. O Inter foi seu primeiro clube no Brasil. Ele começou a carreira no Ajax, da Holanda. Segundo reforço para a temporada 2023, o Inter não divulgou os valores do negócio, mas especula-se que a transação totalize € 4,5 milhões (R$ 24,8 milhões) em seis parcelas durante três anos.

Por outro lado, após ter o negócio com o meio-campista Lucas Romero frustrado, o departamento de futebol segue no mercado em busca de um volante. O destino do jogador do Independiente será o León, do México, que ofereceu um valor maior que o proposto por aqui. Mano já passou outros nomes para a direção.