Recuperada de lesão, Marta estende contrato com o Orlando Pride até 2024

Recuperada de lesão, Marta acertou nesta quarta-feira sua permanência no Orlando Pride até 2024. Com o acordo, o time americano será onde a atacante brasileira, de 36 anos, mais jogou em sua carreira, totalizando sete anos no clube da Flórida ao fim do novo vínculo.

"Eu tenho sido muito feliz desde que cheguei ao Orlando e estou empolgada por continuar a fazer parte do clube pelos próximos dois anos. O time e a comunidade se tornaram minha família nos Estados Unidos e isso me faz sorrir por saber que vou continuar a fazer parte disso", celebrou a jogadora da seleção brasileira.

O acerto também foi comemorado pelo técnico do time americano. "Estamos absolutamente emocionados por ter Marta de volta ao Pride. Nunca houve dúvida de que queríamos continuar contando com ela no nosso projeto, não apenas por suas habilidades em campo, mas também por sua mentalidade, valores e liderança", disse o técnico Seb Hines.

Marta fará seu retorno simbólico ao clube em 2023 porque, na prática, pouco jogou a temporada 2022 em razão de uma lesão no joelho. Ela se machucou em março, foi submetida a uma operação no local e perdeu o restante do ano, sendo desfalque da seleção na disputa da Copa América, no meio do ano.

Recuperada do grave problema físico, ela já retomou os treinos físicos com a equipe americana e deve voltar aos jogos no início de 2023. Na seleção, seu retorno é aguardado para fevereiro, quando o time nacional vai disputar a SheBelieves Cup, torneio amistoso a ser realizado justamente em Orlando.

Eleita a melhor jogadora do mundo por seis vezes, Marta chegou ao Orlando Pride em 2017. No clube americano, soma 84 partidas e 27 gols, além de 14 assistências.