Pelé - Um novo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Hospital Albert Einstein apontou piora no estado de saúde do Rei do Futebol, que está internado desde o dia 29 de novembro. O eterno ídolo precisa de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. Sua filha, Kelly Nascimento, informou que o pai passará o Natal internado. Mbappé - Dias após o vice-campeonato da França no Catar, o atacante abdicou das miniférias concedidas pelo PSG. O francês apareceu nesta quarta-feira no CT do PSG para realizar atividades com o restante do elenco. O clube havia dado um descanso até o fim do ano justamente por causa da Copa, mas o camisa 10 recusou. Liga Forte Futebol - Em assembleia geral, que contou com a presença do Inter, foi aprovada, por unanimidade, a continuidade da negociação com um fundo de investimentos norte-americano apresentado pela XP, empresa que ficou encarregada na busca por investidores no mercado. A proposta aprovada é válida para os clubes de forma independente e também para uma eventual liga única com 40 clubes. Douglas Costa - O Botafogo fez uma oferta ao meia-atacante de 32 anos, que atualmente defende o LA Galaxy, dos EUA. O clube carioca aguarda aval do jogador para conversar com a equipe que disputa a Major League Soccer (MLS). O time carioca fez uma oferta ao ex-Grêmio com contrato de dois anos. Douglas Costa passará férias no Rio de Janeiro e está avaliando a proposta. Cruzeiro - O clube mineiro continua se reforçando com jogadores fora dos planos dos times paulistas. Depois de oficializar as chegadas de Mateus Vital e Ramiro, dupla que estava no Corinthians, a Raposa anunciou a contratação do meia Nikão. O atacante chega emprestado pelo São Paulo até o fim de 2023, e concretiza o sonho de jogar no clube do coração.