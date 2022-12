Festa do tri deixa rastro de destruição pelas ruas de Buenos Aires

Agência Estado

A festa da torcida argentina pela comemoração da conquista da Copa do Mundo do Catar deixou um rastro de destruição pelas ruas de Buenos Aires. Nesta quarta-feira (21), a capital do país amanheceu com muros pichados, calçadas danificadas, além de semáforos e pontos de ônibus quebrados. O governo da Argentina ainda não divulgou o valor do prejuízo. Estima-se que entre 5 milhões e 6 milhões de pessoas se reuniram para saudar o time de Lionel Messi, que desfilou em carro aberto na terça.