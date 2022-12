Catar 2022 - Desde que o emir colocou a tradicional túnica árabe negra e dourada sobre os ombros de Messi, as vendas das 'bisht' dispararam na loja de Ahmed Al Salim. Sua empresa familiar, localizada no mercado popular de Souq Waqif, produz capas como a que o camisa 10 vestiu para receber a taça do Mundial em Lusail. Em épocas normais, são vendidas de oito a dez peças por dia. Na segunda-feira (19), as vendas dispararam para 150, três delas como réplicas idênticas à de Messi, feita em algodão do Japão e fio de ouro alemão, tendo um valor estimado em U$$ 2 mil (R$ 10 mil). França - A Federação Francesa de Futebol (FFF) condenou nesta terça-feira (20) as mensagens "racistas e de ódio" contra os jogadores dos 'Bleus', após a final da Copa do Mundo contra a Argentina, e anunciou que vai "apresentar queixas" contra os agressores. Real Madrid - O atacante Endrick, do Palmeiras, que só vai para a Espanha em julho de 2024, quando completar 18 anos, publicou uma foto ao lado do futuro companheiro de time, o brasileiro Vinícius Júnior. Os dois estão passando férias no Rio de Janeiro. Atletismo - A queniana Diana Kipyokei, vencedora da Maratona de Boston em 2021, foi suspensa por seis anos por várias infrações ao regulamento antidoping, informou nesta terça-feira a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU). Ela usou a substância proibida triamcinolona, um corticoide que ainda era autorizado em algumas formas em 2021, antes de ser totalmente proibido em janeiro deste ano. Fórmula 1 - A FIA decidiu apertar o cerco contra as manifestações políticas e religiosas. O novo código esportivo da entidade, que começa a valer em janeiro de 2023, deixa explícito que os pilotos estarão descumprindo as regras se fizerem qualquer manifestação, uma vez que isso "fere o princípio geral de neutralidade".