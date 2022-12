Lucas Leiva se manifesta sobre especulações de aposentadoria

O volante gremista Lucas Leiva se manifestou nesta terça-feira (20), em suas redes sociais, sobre especulações veiculadas na imprensa de que ele anunciaria a aposentadoria do futebol nas próximas semanas, em razão de um problema cardíaco. O jogador de 35 anos disse que é uma "irresponsabilidade sem tamanho" afirmar que ele irá pendurar as chuteiras em um futuro próximo.

Na última quinta-feira, a direção do Grêmio informou que uma avaliação realizada pelos cardiologistas indicou que o volante "deve se manter afastado das atividades físicas de alto rendimento por um período de dois a três meses". O problema foi constatado durante a reapresentação do elenco para a pré-temporada, e o jogador segue sendo monitorado por médicos do Tricolor.

Lucas não negou, na publicação desta terça, a possibilidade de que o problema de saúde afete a sua sequência na carreira. "Nesses dias tudo passou pela minha cabeça! Vocês não podem imaginar como está sendo mudar a rotina de forma tão inesperada. O que será do meu futuro? Eu ainda não sei. Minha vontade é continuar ajudando o clube que eu amo. Se não for possível, eu serei o primeiro a informar a minha família, meus amigos e ao torcedor do Grêmio", afirmou o volante. Ele completa o texto dizendo que "até o momento, peço apenas respeito!", em referência a notícias publicadas na imprensa gaúcha.

Ainda nesta terça, o clube anunciou a contratação do meio-campista uruguaio Felipe Carballo. O volante de 26 anos estava no Nacional, do Uruguai, e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio deste ano, onde marcou oito gols. O vínculo de Carballo será por quatro temporadas.

O nome que voltou a ser sondado na Arena foi Luis Suárez. Após não fechar com o futebol norte-americano, o jogador uruguaio foi oferecido aos principais times brasileiros, entre eles, o Grêmio, que já havia apresentado interesse no período eleitoral através do então candidato Alberto Guerra. Agora, eleito, o mandatário espera os representantes do atacante para uma nova conversa.