Messi e seleção argentina desfilam pelas ruas em Buenos Aires

Durante o percurso por Buenos Aires, Messi e os companheiros jogam brinde para torcida

A seleção da Argentina está desfilando em Buenos Aires para comemorar o título da Copa do Mundo do Catar. Lionel Messi, Ángel Di María e companhia curtiram a festa com a torcida em uma espécie de trio elétrico e dividiram uma jarra grande com uma bebida ainda não identificada.

Caminhão e ônibus com a delegação da Argentina seguem rumo à Casa Rosada, em Buenos Aires, capital da Argentina. Anteriormente, eles iriam ao Obelisco, monumento tradicional no centro da capital, mas o local está extremamente lotado. Então a AFA mudou o percurso.

O grupo chegou no país na madrugada desta terça-feira (20) após deixar o Catar na segunda-feira (19). Na conta oficial no Twitter, a seleção Argentina oferece dicas para os torcedores curtirem a festa com segurança.