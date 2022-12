Com jornada dupla, atletas intensificam preparação em Viamão

O Inter deu início nesta segunda-feira (19), uma sequência de quatro dias de trabalhos intensos no Vila Ventura Hotel, em Viamão. Antes da parada para o período de festas, que inicia na próxima sexta-feira, os atletas focarão na parte técnica e tática, sem esquecer é claro da parte física, já que o período de pré-temporada serve exatamente para o condicionamento.

Enquanto o técnico Mano Menezes comanda os primeiros trabalhos com bola e os jogadores vão se soltando em campo, nos bastidores, o departamento de futebol segue em busca de novas peças e projetando algumas dispensas. Nesta segunda-feira, o Atlético-MG se aproximou ainda mais da contratação do volante Edenílson. O camisa 8 está cada vez mais perto de encerrar sua passagem pelo Colorado, o que pode render cerca de R$ 7 milhões ao clube.

Parte desse dinheiro deve ser utilizado na aquisição de outro meio-campista: o argentino Lucas Romero. O jogador é um pedido de Mano, com quem já trabalhou no Cruzeiro. O volante de 28 anos deve ser anunciado nos próximos dias. O Inter ofereceu US$ 700 mil (R$ 3,7 milhões) para a liberação antecipada do jogador junto ao Independiente, de Avellaneda.

O clube argentino aguarda um dirigente do Inter para os últimos acertos da negociação, nesta semana. Como possui contrato até o final de 2023, Romero pode assinar um pré-contrato no meio do próximo ano. Neste caso, o Colorado pagará esse valor para contar com o atleta já no início da temporada.

