França - Milhares de torcedores se reuniram na praça da Concórdia, em Paris, para saudar a seleção vice-campeã mundial na noite desta segunda-feira (19). A delegação foi ao hotel Crillon, de onde recebeu os cumprimentos dos torcedores. O técnico Didier Deschamps e o goleiro Lloris foram os primeiros a chegar à varanda. Na sequência, se juntaram os demais jogadores, e Mbappé foi o mais aplaudido. Catar 2022 - Mais de 3,4 milhões de torcedores assistiram às partidas da Copa do Mundo nos estádios. A QNA, agência de notícias do Catar, registrou 3.404.252 espectadores, o terceiro maior público em um Mundial de futebol, atrás dos EUA, em 1994, com 3.587.538 de pessoas, e do Brasil, em 2014, com 3.429.873. Messi - A Calçada da Fama do Maracanã pode ter os pés de mais um campeão da Copa do Mundo. Lionel Messi, que comandou a conquista da Argentina no Catar, será convidado pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), entidade do governo que administra o estádio junto a Flamengo e Fluminense, para deixar a marca no local. Benzema - O atacante anunciou nesta segunda-feira a aposentadoria da seleção da França, em uma mensagem publicada no Twitter um dia depois da derrota dos 'Bleus' para a Argentina no Catar. "Fiz os esforços e cometi os erros necessários para estar onde estou atualmente e estou orgulhoso disso. Escrevi minha história e a nossa terminou", escreveu o jogador do Real Madrid, que completou 35 anos nesta segunda. Futebol feminino - Entre julho e agosto de 2023 será a vez das mulheres entrarem em campo pela Copa do Mundo. Com 32 seleções divididas em oito grupos, a Austrália e a Nova Zelândia serão as sedes do torneio. O Brasil está no grupo F, ao lado de França, Jamaica e do vencedor do playoff C. Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné e Panamá brigam pela vaga.