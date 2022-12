Argentina se prepara para receber Messi e os heróis campeões do mundo

O craque Lionel Messi e seus companheiros serão recebidos como heróis nesta terça-feira (20) em Buenos Aires, onde milhões de argentinos aguardam a chegada da seleção para comemorar juntos o título da Copa do Mundo, o terceiro da 'Albiceleste' na história.

O elenco campeão do mundo partirá ao meio-dia até o Obelisco para comemorar o título mundial com seus torcedores. Assim que terminou a disputa de pênaltis, em que a Argentina venceu a França por 4 a 2, após empate em 2 a 2 no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação, milhões de pessoas lotaram as ruas de Buenos Aires e demais cidades para celebrar o terceiro título mundial.

Um dia após a conquista, a Adidas disponibilizou sua primeira peça com as cobiçadas três estrelas estampadas. Não é uma camisa como a do uniforme, com as tradicionais listras verticais em branco e azul-claro - esta talvez demore um pouco mais. A peça em questão é uma camiseta branca, com o símbolo da fornecedora, no centro, nas cores do uniforme. Abaixo, três grandes estrelas douradas e o escudo da Associação do Futebol Argentino (AFA).

Por enquanto, a camiseta está disponível apenas na loja online argentina da fornecedora. Mas o preço é salgado, 17.999 pesos argentinos (cerca de R$ 550,00). O valor supera até o do uniforme 2 oficial, em tom azul mais escuro, que está por 15.999 pesos (R$ 488,00).