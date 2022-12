Em 2023 haverá outra Copa do Mundo, a feminina: veja detalhes da competição

A Copa do Mundo terminou no Catar, mas em 2023 haverá a disputa feminina entre julho e agosto, com 32 seleções divididas em oito grupos. Veja o que já está definido para a Copa do Mundo feminina de futebol:

Austrália e Nova Zelândia serão as sedes do torneio, que terá início em 20 de julho de 2023 e final em 20 de agosto. Nova Zelândia e Noruega farão o jogo de abertura da Copa às 4h (de Brasília) na data inicial da competição, no Estádio Eden Park.

O Brasil está no grupo F, ao lado de França, Jamaica e do vencedor do playoff C. Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné e Panamá são as seleções que ainda brigam pela vaga no grupo do Brasil.

A seleção brasileira estreia no dia 24 de julho, diante do vencedor do playoff C, às 7h, no Sidney Football Stadium.

Os Estados Unidos são os atuais campeões do Mundial e vão brigar pelo quinto título na história em 2023. A Copa do Mundo contará com 32 seleções pela primeira vez em sua história. O torneio está em sua nona edição organizada pela Fifa, sendo a primeira em 1991, com a participação de 12 times.

O Brasil, comandado pela técnica sueca Pia Sundhage, busca o título inédito da Copa do Mundo. A atacante Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, pode estar entre as convocadas após retorno de lesão no joelho, que a fez perder parte da temporada de 2022.

Brasil participará do torneio She Believes, em preparação para a Copa do Mundo. Os duelos serão disputados contra Japão, Canadá e Estados Unidos no período de Data FIFA, entre os dias 13 a 22 de fevereiro.