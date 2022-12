Notas esportivas

Pelé - O perfil do Rei do Futebol nas redes sociais publicou neste sábado uma carta aberta aos torcedores brasileiros. "Apesar da dor que estamos sentindo com a nossa eliminação na Copa do Mundo, eu peço aos brasileiros que se lembrem do que nos trouxe até as cinco primeiras estrelas que temos no peito", diz o texto, em um apelo pela união. Segundo ele, o hexa mundial foi apenas "adiado".

Santos - Os sócios do clube paulista aprovaram neste sábado, com 97,5% dos votos, a parceria com a WTorre para a construção da Arena Vila Belmiro. O projeto é nos mesmos moldes do Allianz Parque, do rival Palmeiras. O clube santista continuará sendo proprietário da Vila Belmiro, que será reconstruída do zero, mas a empresa terá o direito de administrá-la por um período de 30 anos.

Luizão - O West Ham, da Inglaterra, anunciou neste domingo a contratação do zagueiro. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o jogador firmou vínculo até a metade do ano de 2026 e vai ser companheiro do meia Lucas Paquetá, que esteve na Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira.

Atletismo - Morreu neste domingo o jornalista e atleta português Manuel Arons de Carvalho. Ele foi o criador da Revista Atletismo e fundador do site Estatísticas de Atletismo, dedicando sua vida ao esporte e escrevendo diversas obras relacionadas ao tema.

Boxe - Hebert Conceição conquistou sua quarta vitória consecutiva como boxeador profissional neste sábado, quando derrotou o amazonense Morrama Araujo, em luta disputada em Lauro de Freitas (BA). O baiano de 24 anos, ouro nos pesos médio nas Olimpíadas de Tóquio, tem 100% de aproveitamento e um cartel perfeito em sua carreira. A próxima luta de Hebert deve ocorrer nos primeiros meses de 2023.