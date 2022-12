Inter negocia saída de jogadores para o início da temporada

O Inter está em meio ao processo de desenvolvimento de um time forte e com renovações para a temporada de 2023. Baseado no trabalho realizado neste ano por Mano Menezes, em que a equipe ficou em segundo lugar no Brasileirão, o clube quer dar ainda mais condições para o treinador ter um grupo qualificado e buscar conquistas importantes no próximo ano. Com a vinda de jogadores como Mário Fernandes, já apresentado, e Lucas Homero, que está encaminhado, a diretoria busca negociar alguns atletas para aliviar a folha salarial e encolher o elenco.

O primeiro nome que o Inter busca resolver é o de Edenílson. A venda do meio-campista está praticamente fechada com o Atlético Mineiro, e deve render cerca de 6 milhões de reais aos cofres do Inter. Inclusive, o jogador já se despediu dos companheiros no Centro de Treinamento Parque Gigante e não volta a treinar com a equipe. Havia pouco clima para Edenílson continuar no Beira-Rio, além da pressão da torcida, ele já tinha demonstrado interesse em ser vendido em outras janelas de transferência e o clube mineiro já havia feito outras investidas pelo jogador.

Outro atleta que busca resolver o rumo de sua carreira é David, que está em negociação com o São Paulo. O clube está interessado no atacante, mas considera alto o salário acordado com ele. O atleta ganha cerca de 400 mil reais por mês, o que seria um valor alto para o clube paulista. A opção do negócio é de um empréstimo com pagamento parcial do salário. O Inter analisa o acordo, pois pagar para um jogador atuar por outro clube não é um modelo favorável ao time gaúcho. Mano Menezes deixou claro que se David permanecer em Porto Alegre, ele será banco no Colorado. Inter e David preferem definir a transferência, mas o valor ainda trava o negócio.

Por fim, o centroavante Braian Romero não se reapresentou ao Inter e pediu para ser negociado, pois não deseja permanecer no clube. Os dirigentes liberaram o jogador para conversar com outros times, e o Tijuana, do México, tem interesse em contar com Braian por um ano, com um contrato de empréstimo. No momento, o atacante analisa a situação com os familiares e o Inter aguarda o desenrolar do negócio.