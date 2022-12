Messi ultrapassa Pelé em número de gols em Copas do Mundo

Lionel Messi ultrapassou o número de gols de Pelé em Copas do Mundo neste domingo (18) ao balançar as redes pela 13ª vez em uma partida do Mundial da Fifa. Depois que Di María sofreu pênalti na final do Mundial Catar, contra a França, o craque argentino abriu a contagem batendo no canto direito do goleiro. O segundo gol foi no começo do segundo tempo da prorrogação e colocou 3 a 2 no marcador, antes de os franceses empatarem com Mbappé e os argentinos vencerem nos pênaltis.

Messi termina a Copa deste ano como vice-artilheiro, com sete gols, atrás de Mbappé, artilheiro, com oito. Ele é o primeiro jogador a marcar gols em todas as etapas de um Mundial da Fifa, na fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Em 2014, no Brasil, ele foi eleito o melhor jogador do torneio.

No total, Messi marcou mais de 750 gols, entre partidas com clubes e com a seleção argentina. Messi marcou 96 gols em 171 partidas internacionais em sua carreira, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos da Argentina. O craque argentino é ainda o terceiro na lista geral dos maiores artilheiros do futebol internacional e o segundo entre os jogadores ativos, atrás apenas do rival Cristiano Ronaldo.

Ao entrar em campo contra a França, Messi também se tornou o atleta com o maior número de jogos em Copas. O camisa 10 fez a sua 26ª partida em Mundiais, superando as 25 do meia alemão Lothar Matthäus. A terceira posição é do também alemão Miroslav Klose, maior artilheiro da história das Copas, com 24 confrontos.

MBAPPÉ

O francês Mbappé marcou três gols na final e igualou o número de gols de Pelé em Copas, chegando a 12. O jogador é o artilheiro do Mundial no Catar, com 8 gols. Messi é vice, com 7.