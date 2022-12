Mbappé leva vantagem grande sobre Messi nos confrontos diretos

Kylian Mbappé, um dos astros da decisão da Copa no Qatar, tem grande vantagem nos duelos que fez até agora com a outra estrela maior da decisão deste domingo (18) no estádio Lusail, Lionel Messi. De acordo com a Fifa, o francês de 23 anos e o argentino de 35 encontraram-se em três partidas, duas por seus clubes e uma pelas seleções de seus respectivos países.

Nesses embates, o camisa 10 da França acumulou seis gols (média de dois por partida), enquanto o número 10 da Argentina fez dois (média de 0,67). Messi não conseguiu sair de campo vencedor em nenhum desses jogos, nos quais Mbappé sempre balançou as redes: um empate e duas vitórias para o francês.

O primeiro encontro aconteceu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em um jogo empolgante, a França ganhou por 4 a 3, e Mbappé foi decisivo, marcando o terceiro e o quarto gol dos Bleus (Azuis) e eliminando Messi.

Os outros dois confrontos aconteceram pelas oitavas de final da Champions League 2020/2021, quando Messi defendia o Barcelona -hoje o argentino é colega do francês no Paris Saint-Germain. Na partida de ida, no Camp Nou, Messi abriu o placar, em cobrança de pênalti, porém o PSG virou e goleou por 4 a 1, com três gols de Mbappé, o camisa 7.

No jogo de volta, no Parque dos Príncipes, também com portões fechados devido à pandemia de Covid, Mbappé fez de pênalti e Messi anotou um golaço em um chute potente de longa distância. Depois, porém, o argentino perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Navas. O 1 a 1 classificou o PSG e eliminou o Barça.

Na final da Copa qatariana, Mbappé tentará ampliar seu retrospecto positivo contra o sete vezes Bola de Ouro, que para ser campeão mundial pela primeira vez -o francês já ganhou em 2018- e terá de suplantar essa escrita.