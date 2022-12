Palmeiras - A direção do Verdão anunciou nesta quinta-feira (15) a venda de Endrick, de 16 anos, para o Real Madrid. O acordo pode atingir € 60 milhões (R$ 341 milhões, na cotação atual) e prevê a efetiva transferência apenas quando o atacante completar 18 anos, em julho de 2024. O negócio torna o atleta mais caro já negociado pelo clube paulista. Portugal - Fernando Santos não é mais técnico da seleção portuguesa. Nesta quinta-feira, a federação de futebol do país anunciou que, em comum acordo, as partes resolveram encerrar o vínculo iniciado em setembro de 2014. O técnico ficou marcado por ter colocado Cristiano Ronaldo no banco nas oitavas e nas quartas de final da Copa do Catar. Benzema - Fora da Copa por conta de uma lesão na coxa esquerda, o atacante foi liberado pelo Real Madrid para acompanhar a final do Mundial com seus companheiros. No entanto, o camisa 9 não deve viajar até Doha devido a um desentendimento com o técnico Didier Deschamps, que começou com a decisão de tirá-lo do torneio quando ele sentiu dores nos treinamentos antes do início da competição. Mercado da bola - Dois meio-campistas considerados promessas do futebol internacional estão na mira dos principais clubes da Europa: o argentino Enzo Fernández, do Benfica (POR), e o inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund (ALE). Real Madrid, Liverpool e Manchester City estão interessados nos jogadores. Tênis - A Federação Internacional de Tênis (ITF) homenageou, nesta quinta-feira, a tenista polonesa Iga Swiatek e o espanhol Rafael Nadal como os "campeões mundiais" de 2022. Apesar de ter finalizado o ano em segundo no ranking da ATP, atrás de Carlos Alcaraz, Nadal ganhou dois títulos de Grand Slam. Iga seguiu o mesmo desempenho e venceu dois Grand Slams, só que terminou como a número 1 do mundo.