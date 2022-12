Lateral francês provoca Messi antes de final da Copa: 'Não nos assusta'

Se a França tem Mbappé, a Argentina tem Lionel Messi. Mas de acordo com Theo Hernández, um dos destaques do time francês e autor de um dos gols da vitória de 2 a 0 sobre Marrocos, pela semifinal da Copa do Mundo do Catar, o camisa 10 não assusta.

Logo após a classificação para a final, nesta quarta-feira (14), Theo Hernández, ainda exausto, falou sobre o sentimento de colocar a França em mais uma decisão e, é claro, foi questionado sobre Lionel Messi, principal estrela da Argentina e um dos artilheiros da Copa do Mundo ao lado de Mbappé, com cinco gols.

"Agora vamos nos recuperar até domingo. O Messi não nos assusta. A Argentina tem um time incrível, mas temos alguns dias para trabalhar", disse Theo.

"É um momento incrível poder chegar a duas finais seguidas de Copa do Mundo. Nós fizemos um grande trabalho, foi difícil, mas estamos na final. Vamos trabalhar duro para vencer a final", acrescentou o lateral, que não fez parte do grupo que venceu a Copa de 2018, na Rússia, ao contrário de seu irmão, Lucas, cortado da atual edição.

"Agora temos que pensar na final. Estou cansado, mas é sensacional vencer uma semifinal de Copa do Mundo", complementou. Argentina e França se enfrentam no próximo domingo (18), às 12h (de Brasília), no estádio Lusail Iconic.