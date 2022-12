Palmeiras anuncia venda de Endrick ao Real Madrid

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira (15) a venda de Endrick para o Real Madrid. O acordo é na casa das centenas de milhões de reais e prevê a efetiva transferência apenas quando o atacante completar 18 anos, em julho de 2024.

O valor total do negócio depende de metas estabelecidas a partir da chegada do jovem à Espanha, mas pode atingir 60 milhões de euros (R$ 341 milhões, na cotação atual). O que faz do garoto o atleta mais caro já negociado pelo clube da zona oeste de São Paulo.

"Concretizamos a maior negociação da história do futebol brasileiro. A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas esportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas", disse a presidente alviverde, Leila Pereira.

O atacante de 16 anos é visto como a grande revelação do Palmeiras nos últimos tempos. Chama a atenção desde as categorias menores e está entre os nomes mais cotados para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

"Agradeço ao Palmeiras, o maior campeão do Brasil, campeão da América, campeão do mundo e, para sempre, o clube do meu coração, por me oferecer todo o necessário para me tornar o que sou hoje, por me ajudar a realizar vários dos meus sonhos e por respeitar o meu desejo e o da minha família de realizar mais um sonho", afirmou Endrick, segundo o texto do clube.

"Até me apresentar ao Real Madrid, continuarei me dedicando como sempre me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo: mais gols, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores", acrescentou o jovem, ainda segundo o clube.

De acordo com o jornal espanhol Marca, são 35 milhões de euros (R$ 199 milhões) garantidos na transação. Os demais 25 milhões de euros (R$ 142 milhões) são a porção variável relativa a metas para o jogador.

O Palmeiras tinha 70% dos direitos econômicos de Endrick. Os outros 30% eram da família do atleta, que é aguardado nos próximos dias na Espanha. O Real Madrid, que também anunciou formalmente o acordo, vai apresentar suas instalações ao jovem e a seus parentes.

Promovido ao time principal alviverde neste ano, o atacante participou de sete partidas do Campeonato Brasileiro. Marcou três gols, participou da reta final da conquista e colocou no currículo seu primeiro título nacional como profissional