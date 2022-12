Catar 2022 - Céline Gounder, viúva de Grant Wahl, divulgou a causa da morte do jornalista norte-americano: ruptura de um aneurisma da aorta ascendente - algo ligado a hipertensão arterial - não detectado e de crescimento lento com hemopericárdio. A nota foi publicada na manhã desta quarta-feira. Grant Wahl faleceu, aos 49 anos, durante o jogo entre Argentina e Holanda, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, na última sexta-feira. Cristiano Ronaldo - O atacante português está de volta ao Real Madrid. Desta vez, não como jogador do clube, mas com a autorização do presidente Florentino Pérez para usar as instalações do CT de Valdebebas enquanto se prepara para o restante da temporada. Ele é o maior artilheiro do clube e conquistou quatro Champions League, mas um retorno não faz parte dos planos. Vitor Pereira - O Corinthians se reapresentou nesta quarta-feira visando a temporada 2023. Mas quem roubou a cena foi a entrevista do presidente corintiano Duilio Monteiro Alves, que falou sobre o treinador português um dia após ele ser anunciado pelo Flamengo. O mandatário disse que foi enganado e que o técnico mentiu, ao justificar a saída para cuidar da sogra. Apostas - Se encerrou nesta terça-feira o prazo para a regulamentação da lei das apostas esportivas no Brasil. Como a data-limite da assinatura era até segunda-feira, não ocorreu a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que aguardava para fazer isso caso fosse reeleito. Natação - O brasileiro Nicholas Santos, aos 42 anos, sobrou na prova dos 50m borboleta no Mundial em piscina curta, em Melbourne, na Austrália. O paulista conquistou o tetracampeonato ao cravar 21s78, deixando para trás o suíço Noe Ponti (21.96) e o húngaro Sebastian Szabo (21.98). Após o triunfo, Nicholas anunciou sua aposentadoria.