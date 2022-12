Neymar dá festa em São Paulo após eliminação do Brasil e recebe críticas

Após a eliminação da seleção brasileira para a Croácia na Copa do Mundo, o atacante Neymar veio a público, nas redes sociais, para lamentar a queda nas quartas de final e afirmar que estava abalado psicologicamente pela decepção no Catar. Nesta quarta-feira, o jogador virou alvo de críticas por ter participado de festa em São Paulo, cinco dias após a eliminação do Brasil.

Segundo informações do jornal Extra, a festa ocorreu na casa de Rafaella Santos, irmã de Neymar, e contou com a participação de outro jogador da seleção brasileira: o atacante Antony. Quem também deu as caras foi o surfista Gabriel Medina e os músicos João Gomes, Livinho e MC Daniel.

A discrição era um dos pré-requisitos para aqueles que foram convidados, com celulares sendo proibidos dentro do recinto. Apesar disso, vídeos breves da festa vazaram nas redes sociais e foram bastante criticados por internautas. Para muitos torcedores, a postura festeira de Neymar não é condizente com o seu discurso pós-eliminação. Em suas redes sociais, o jogador do Paris Saint-Germain havia afirmado que o empate contra a Croácia havia o "destruído psicologicamente".

"Essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante 10 minutos e logo após caí no choro sem parar. Vai doer por muuuuuito tempo, infelizmente. Lutamos até o fim, disso eu tenho orgulho dos meus companheiros porque não faltou empenho e nem dedicação. Esse grupo merecia, nós merecíamos, o BRASIL merecia. Mas essa não era a vontade de DEUS!", afirmou em um post do Instagram.