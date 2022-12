Inter encaminha venda de Edenílson ao Atlético-MG

Fora da reapresentação do Inter após passar por um procedimento do tórax, o volante Edenílson não deve jogar mais pelo time. O Atlético-MG tem negociação avançada para comprar o jogador de 32 anos. A transferência gira em torno de R$ 5 milhões e não envolverá a troca por nenhum atleta do Galo, algo que foi cogitado no início da negociação. As bases salariais já estariam acertadas entre o jogador e o Galo.

Inicialmente, o time mineiro não estava disposto a colocar dinheiro na negociação, tanto que ofereceu alguns nomes ao Colorado, mas não chegou a um acordo. No entanto, o clube mineiro não desistiu da negociação, já que o meio-campista é um pedido do técnico Eduardo Coudet, recém contratado. Eles trabalharam juntos em Porto Alegre, em 2020.

Mas como entre os jogadores oferecidos pelo Atlético ao Inter estava o atacante Keno, que está sendo negociado com o Fluminense, a diretoria aceitou pagar pela compra do atleta, que vai completar 33 anos no próximo dia 18.

Edenílson tem contrato com o Inter até dezembro de 2024, mas já manifestou para a direção colorada o desejo de deixar o clube, após seis anos vestindo a camisa colorada. O técnico Mano Menezes chegou a conversar com o jogador, para tentar segurá-lo por mais tempo no Beira-Rio, mas não teve sucesso.

Além do Atlético-MG, o Santos e o Red Bull Bragantino também demonstraram interesse no volante. Mas pesou a favor do Galo o desejo do jogador em trabalhar novamente com Coudet. No Inter desde 2017, Edenilson disputou 306 partidas e marcou 48 gols.

Nesta quarta-feira, o grupo se reapresentou no CT Parque Gigante após o período de férias. As novidades no elenco foram o lateral-direito Mário Fernandes, o zagueiro Felipe e o centroavante Lucca, promovidos do time sub-20 para o profissional. Além dos três atletas, o preparador físico, Jean Carlo Lourenço, e o coordenador técnico, Sandro Orlandelli, foram apresentados ao elenco.

Além da ausência de Edenílson, o atacante Braian Romero também não se reapresentou. A tendência é que o argentino seja emprestado aos mexicanos do Tijuana até o final de 2023, com opção de compra. Já o volante está sob observação após a cirurgia no tórax. Os jogadores estão sendo divididos em grupo para a realização dos exames médicos e das avaliações físicas. A ideia é que o elenco inicie as atividades no campo na sexta-feira.