Grêmio anuncia Márcio Pinto Ramos como novo CEO do clube

O Grêmio anunciou nesta quarta-feira (14) a contratação do executivo Márcio Pinto Ramos como novo CEO do clube. Formado em engenharia mecânica, Ramos se especializou na área administrativa, com MBA em marketing e finanças pela Purdue University, em Indiana (EUA).

O novo executivo do Tricolor passagens por instituições do porte das Ferramentas Gerais, Grupo Gerdau, Claro Digital, Pepsico, entre outras. Ele também atuou em empresas no México, República Dominicana, Porto Rico e Bahamas.

Já no Tricolor, Márcio Pinto Ramos chega para assumir a missão de reposicionar o Grêmio entre as maiores referências em gestão financeira, compliance e práticas administrativas que priorizem o futebol.