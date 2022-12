Filha de Pelé segura mão do pai no hospital durante jogo da Argentina

Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, publicou uma foto segurando a mão do pai, que está internado desde o fim do mês passado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. No Instagram, a ativista mostrou que ela e o Rei do Futebol estavam assistindo a goleada da Argentina por 3 a 0 sobre a Croácia, nesta terça-feira, pela semifinal da Copa do Mundo.

Na imagem, o televisor fixado no quarto do hospital mostrava a imagem de Messi, que acabou como o grande destaque da partida. A filha de Pelé ainda colocou duas figurinhas do camisa 10 argentino no story, ressaltando sua torcida para os sul-americanos na partida em questão.

O último boletim médico, divulgado pelo hospital, na segunda-feira, afirma que Pelé segue apresentando melhora em seu estado clínico, principalmente da infecção respiratória que o acomete, mas que não possui previsão de alta.

O novo documento foi publicado após cinco dias sem novas informações sobre a recuperação de Pelé. O último boletim tinha sido divulgado na terça-feira da semana passada e dizia que ele seguia evoluindo com melhora progressiva do estado geral de saúde.