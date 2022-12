Catar 2022 - Nesta terça-feira (13), foi divulgada a morte de mais um jornalista durante a Copa. Com isso, já são três profissionais de mídia que perderam a vida. O diretor do departamento de transmissões da empresa britânica ITV Sport, Roger Pearce, 65 anos, morreu no dia 21 de novembro. A causa da morte não foi divulgada. Os outros profissionais mortos são o norte-americano Grant Whal e o fotojornalista catari Khalid Al-Misslam. Neymar - O tribunal espanhol absolveu, nesta terça-feira (13), o atacante e outros réus em um julgamento de fraude e corrupção relacionado à transferência do brasileiro do Santos para o Barcelona em 2013. A empresa brasileira DIS acusou o jogador, seu pai e os ex-presidentes do Peixe e do Barça de terem escondido o custo da transferência para evitar pagar à DIS o que era devido. A empresa irá recorrer da decisão. Richarlison - O atacante desfalcará o Tottenham após ter lesão detectada no tendão da coxa, sofrida durante o Mundial do Catar. Ele se reapresentou na equipe londrina no último domingo, uma semana antes do planejado, para realizar exames mais detalhados que irão confirmar o tempo de afastamento do atleta, que pode chegar a um mês. Flamengo - A direção chegou a um acordo com Vítor Pereira, que assumirá o comando do time em 2023. A negociação com o treinador, porém, gerou memes nas redes sociais. Isso porque o português deixou o Corinthians alegando que precisava cuidar da sogra. Fórmula 1 - As chances de guiar um simulador oficial de uma equipe da categoria é uma missão quase impossível, dadas as restrições impostas e o número de interessados. Para Nicolas, irmão do heptacampeão Lewis Hamilton, o sonho virou realidade quando ele se tornou a primeira pessoa com deficiência a pilotar um simulador oficial. Nicolas tem paralisia cerebral.