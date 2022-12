Na busca pelo tri Mundial, França encara o surpreendente Marrocos na outra semifinal

Em busca do tricampeonato mundial, a França terá pela frente a grande surpresa desta Copa do Catar: Marrocos. A partida desta quarta-feira (14), no estádio Al Bayt, em Al Khor, terá pela primeira vez uma seleção africana nas semifinais. O surpreendente selecionável marroquino, que já deixou Espanha e Portugal para trás, não terá vergonha de adotar uma estratégia defensiva por nova zebra.

É difícil negar o favoritismo da França, campeã do mundo em 1998 e 2018, contra Marrocos. Mas convém não duvidar da equipe dirigida por Walid Regragui, que vem exibindo capacidade de defender-se em alto nível.

A formação marroquina levou apenas um gol em cinco partidas na competição. Foi na primeira fase, na vitória por 2 a 1 sobre o Canadá. E foi um gol contra, marcado pelo zagueiro Aguerd. O goleiro Bono, que faz um torneio excepcional, não foi batido por nenhum rival.

No entanto, o desafio promete ser maior diante da França, que conta com o veloz Mbappé e o artilheiro Giroud, em ótima fase. Foi ele quem decidiu a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, nas quartas.

Para encarar o Marrocos, Didier Deschamps não lida com novas ausências. A tendência é que o técnico repita a mesma escalação que bateu os ingleses, com Lloris; Koundé, Varane, Upamecano E Hernández; Tchouameni e Rabiot; Dembélé, Griezmann e Mbappé; Giroud.

Já o técnico marroquino Regragui não contou com os lesionados Nayef Aguerd e Noussair Mazraoui, diante de Portugal, e viu o defensor Romain Saïss e o atacante Hakim Ziyech deixarem o gramado com dores. Ainda assim é esperado que o quarteto esteja à disposição para enfrentar a França. A única baixa certa é Walid Cheddira, suspenso. O Marrocos deve ir a campo com Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd e Mazraoui; Ounahi, Amrabat e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal.