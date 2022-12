Grêmio - Após cinco anos no São Paulo, o lateral-esquerdo Reinaldo foi apresentado nesta segunda-feira (12) pelo Grêmio e assinou contrato por duas temporadas. O jogador de 33 anos deixou o clube paulista após perder espaço com o técnico Rogério Ceni. Reinaldo disse estar bem fisicamente e afirmou que era um objetivo na carreira vestir a camisa tricolor. Inter - A direção ainda não confirmou a contratação do lateral-direito Mário Fernandes. Após o jogador de 32 anos anunciar pela rede social de seu representante, Jorge Machado, que irá atuar no Colorado em 2023, nada ainda foi confirmado. O vínculo com o atleta naturalizado russo será até o final de 2023 e ele deverá custar cerca de R$ 500 mil mensais. Pelé - O Rei do Futebol voltou a apresentar melhora clínica, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira. Pelé está há 14 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para o tratamento de uma infecção respiratória e avaliação mensal do câncer no cólon diagnosticado em setembro do ano passado. Arbitragem - Uma das principais novidades no Mundial do Catar foi o aumento dos acréscimos. E essa tendência deve estar presente nas competições brasileiras a partir de 2023, afirmou nesta segunda-feira o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme. Nos 48 duelos da fase de grupos, houve média de 13,2 minutos de acréscimos por jogo. Tênis - Bia Haddad foi nomeada, nesta segunda-feira, a tenista que mais evoluiu em 2022 pela Associação de Tênis Feminino (WTA). O prêmio foi concedido após votação de membros da mídia internacional. Bia subiu 68 posições, após começar o ano na 83ª colocação e terminar no 15º lugar. Na lista das duplas, o salto foi ainda maior: de 485ª para a 13ª posição. Esta é a primeira vez que uma brasileira fatura um prêmio no WTA Awards.