CBF publica nota para tentar cessar rumores sobre substituto de Tite

Os rumores cada vez mais intensos sobre qual técnico vai substituir Tite no comando técnico da seleção brasileira, após a eliminação no Catar, fez CBF soltar um comunicado no qual nega ter autorizado qualquer negociação com algum profissional para o cargo.

"A CBF vem a público reiterar que o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, não nomeou ou autorizou qualquer pessoa da confederação ou de fora da confederação a procurar, em nome da presidência, qualquer treinador ou profissional do futebol para a composição da equipe que irá trabalhar junto à seleção brasileira masculina de Futebol, com foco na classificação para a Copa do Mundo de 2026. A CBF também desautoriza qualquer pessoa a falar em nome da entidade sobre o assunto", diz o comunicado.

O presidente Ednaldo Rodrigues garantiu manter sigilo total sobre a escolha. "Não falo nem com os meus familiares sobre esse assunto. Por isso, nenhum dirigente ou funcionário da CBF está autorizado a falar do futuro da seleção. Quem falar sobre isso, não estará dizendo a verdade, além de causar danos ao trabalho da imprensa e levar desinformação aos torcedores. Isso é um desrespeito. Todo o processo será feito com total isenção, tempo e estudo necessários."