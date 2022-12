Argentina e Croácia decidem primeira finalista da Copa

Sobraram quatro seleções na Copa do Mundo, duas das quais decidiram a última edição do torneio. Na tentativa de retornar ao confronto final, a França, defensora do título, e a Croácia, atual vice-campeã, terão pela frente, respectivamente, Marrocos e Argentina.

O primeiro duelo está marcado para esta terça-feira (13), no estádio Lusail. Responsável pela eliminação do Brasil, a Croácia busca frustrar a Argentina, de Messi. Em 2018, embora as circunstâncias fossem bem diferentes, mostrou ser capaz.

Argentinos e croatas precisaram dos pênaltis para avançar às semifinais da Copa do Mundo. Para os primeiros, o martírio da prorrogação e dos pênaltis foi desnecessário. Para os segundos, quase uma praxe.

No caminho para a decisão da Copa da Rússia, a Croácia disputou o tempo extra nas oitavas, nas quartas e nas semis. No Catar, superou Japão e Brasil nos pênaltis. Já a Argentina vencia a Holanda por dois gols até os 38 minutos da etapa final, quando foi vazada pela primeira vez. Teve a rede balançada de novo aos 56 e, mantida a igualdade na prorrogação, levou a melhor nas penalidades.

Enquanto os argentinos se preparam para romper a forte defesa croata, reconhecida por armar boas retrancas, a Croácia sabe que terá pela frente um time movido pelo sonho de Messi de encerrar sua passagem pela seleção com um título mundial. Além, claro, da torcida albiceleste, que transforma cada partida em um jogo de Libertadores.

Ángel Di María deve retornar para o time do técnico Lionel Scaloni, que pode trocar o sistema de 3-5-2 adotado contra a Holanda, para o 4-3-3. Dessa forma, é provável que a Argentina tenha Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di Maria, Messi e Julián Álvarez.

Já o técnico croata Zlatko Dalic pode recompensar Bruno Petkovic com uma vaga no time titular pelo gol de empate contra o Brasil na prorrogação. A presença de Josip Stanisic, com lesão muscular, ainda gera dúvidas. Uma possível Croácia teria Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Kovacic e Modric; Petkovic (Kramaric), Pasalic e Perisic.