Neymar faz carta a Tite, exalta o treinador e agradece os ensinamentos

Já em solo brasileiro, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, Neymar se manifestou nas redes sociais sobre a dor da queda nas quartas de final, escreveu uma carta ao técnico Tite e até exibiu trechos de conversas que teve no mundo virtual com os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva e o atacante Rodrygo, neste domingo (11).

"Você merecia ser coroado com essa Copa, todos nós merecíamos por tudo que fizemos e por tudo que abrimos mão pra tentar alcançar o nosso maior sonho. Mas Deus não quis assim, paciência. Deus nos deu tudo! Obrigado professor Tite, por todo aprendizado... e se tem uma frase que jamais esquecerei é 'mentalmente forte' e teremos que ser muito nesse momento!", escreveu Neymar para o técnico, elogiando tanto o profissional quanto a pessoa.

O atacante disse que mudou sua opinião sobre o treinador após começar a trabalhar com ele na seleção, em 2016. "Antes de nos conhecermos pessoalmente, jogamos muitas vezes contra e posso te falar? Eu te achava muito chato! Porque você montava um time para me marcar, fazia de tudo pra ganhar de mim e ainda falou mal da minha pessoa. Mas o destino é engraçado, né? Colocou você como treinador e eu como o seu número 10."

"Eu te conhecia como treinador e já sabia que era muito bom mas como pessoa você é MUITO MELHOR! Você me conheceu e sabe quem eu sou e isso é o que importa pra mim... Venho aqui abertamente te agradecer por tudo, todos os ensinamentos que o senhor nos deu... e foram tantos", escreveu o jogador da seleção brasileira.

"Você sempre será um dos melhores treinadores que eu já tive ou terei, sempre irei te exaltar. Tivemos momentos lindos, mas também tivemos momentos que nos machucaram muito e esse último vai nos machucar por muito tempo", disse o jogador.

Neymar revele conversas com os companheiros após a eliminação

Neymar também publicou em sua conta no Instagram "prints" de conversas com outros jogadores da seleção. "Decidi expor (sem a permissão deles) para verem o quanto queríamos e o quanto estávamos unidos. Essas foram algumas das muitas mensagens que troquei com o grupo. Sentimento de muita tristeza, mas temos que ser mais fortes para seguir em frente e tenho certeza que, com o apoio de todo torcedor, voltaremos mais fortes. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor! Sou muito orgulhoso de fazer parte dessa seleção. Virei fã de cada um deles! Esse grupo sempre estará no meu coração", escreveu Neymar.

As conversas compartilhadas pelo craque do PSG foram com os jogadores Marquinhos, Rodrygo e Thiago Silva. Marquinhos e Rodrygo foram os dois jogadores que não marcaram gols na disputa de pênaltis que definiu o confronto das quartas de final, após 120 minutos de jogo.

Na mensagem para Marquinhos, colega do atacante no clube francês, Neymar disse que "um pênalti não vai mudar o que penso de você". "Queria muito que tivesse dado tudo certo, f* pensar que aquele pênalti foi um obstáculo no nosso sonho. Mas vamo que vamo, temos que ser fortes, dar tempo ao tempo e ver o que futebol nos reserva ainda", respondeu Marquinhos.

Com Rodrygo, Neymar tentou animar o jogador de 21 anos na troca de mensagens. O jogador do Real Madrid vê Neymar como ídolo e pediu "desculpas por qualquer coisa" e por adiar a conquista do hexacampeonato. "Pede desculpa, não. Tá maluco? Só erra quem bate e você é craque. Mas depois te ensino a bater", escreveu Neymar, em tom de brincadeira.

Já para Thiago Silva, zagueiro e capitão da seleção brasileira, Neymar disse que queria muito dar a ele a vitória nessa Copa do Mundo, que deve ser a última do jogador de 38 anos. Na resposta, Thiago Silva disse ter vontade de chorar toda vez que pensa na derrota da seleção no Mundial do Catar.

"Irmão, tá mais f* do que imaginei, de verdade. Não tô aguentando. Não acredito que nós perdemos. Não consigo acreditar. Toda hora que eu lembro dá uma vontade de chorar filha da p*", escreveu Thiago Silva para Neymar.