Com Tite emocionado, seleção desembarca sob aplausos no Rio

Parte da delegação da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo do Catar desembarcou na manhã deste domingo, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O Brasil foi eliminado do torneio com derrota para a Croácia nas quartas de final. Na chegada, o técnico Tite foi aplaudido no saguão e ficou emocionado, mas não deu entrevistas, apenas agradeceu pelo carinho e seguiu rapidamente em direção à saída.

O voo fretado pela CBF chegou ao País por volta das 7h. Nele estavam o presidente Ednaldo Rodrigues, outros dirigentes da entidade e alguns jogadores, a maioria deles, no entanto, foi direto para a Europa e outros permaneceram no Catar.

Segundo relatos de quem estava no aeroporto, desembarcaram no Brasil os jogadores Everton Ribeiro, Ederson, Weverton, Raphinha, Danilo e Rodrygo. Everton foi o único a falar no desembarque.

"Ainda é tudo muito recente, todo mundo está frustrado, triste. A gente não esperava, estávamos confiantes de chegar à final e ser campeão, o trabalho estava sendo feito para isso. A equipe é muito forte, todo mundo bem, no seu melhor e infelizmente em um jogo que sofremos um chute no gol, acabamos perdendo nos pênaltis", disse o jogador do Flamengo.

"Não tem muito o que falar, são momentos difíceis, a gente tenta confortar com palavras, mas foi um baque total. Ainda estamos digerindo isso e essa ferida vai ficar aberta por um bom tempo. Nós precisamos seguir em frente, temos carreiras pelos nossos clubes. Agora tenho minhas férias para descansar um pouco, a temporada foi muito puxada. É levantar a cabeça e seguir em frente", acrescentou.

Everton Ribeiro só atuou 35 minutos nesta Copa, quando entrou no decorrer do segundo tempo na derrota por 1 a 0 contra Camarões ainda na fase de grupos, quando Tite poupou titulares.

Os jogadores do Flamengo retornam aos treinamentos no dia 26 de dezembro, mas Everton e o atacante Pedro - representantes do Rubro-negro no Catar - devem folgar até o dia 2 de janeiro.