Argentina tenta recuperar Di María para encarar a Croácia, na terça-feira

Após a passagem à semifinal, com uma vitória nos pênaltis sobre a Holanda, a Argentina trabalha pensando na Croácia, adversário desta terça-feira, às 16h, em Lusail. O principal desafio argentino é recuperar Di María. Ele sentiu uma lesão diante da Polônia, no último jogo da fase de grupos, não enfrentou a Austrália e atuou por dez minutos contra a Holanda.

No domingo, o meia-atacante foi a campo com os demais companheiros na Universidade do Catar, onde está hospedada a Albiceleste. Ele participou de atividades táticas e a decisão de ir a campo ficará a cargo de Lionel Scaloni. O técnico decidirá se vai manter o esquema com três zagueiros ou se irá mandar um dos defensores para o banco para promover o seu retorno.

Scaloni tem duas baixas certas para encarar a Croácia. Com os cartões amarelos recebidos contra a Holanda, os laterais Montiel e Acuña estão fora. Molina e Tagliafico devem ser os substitutos. Com isso, uma provável escalação tem Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández (Paredes) e Mac Allister; Di María, Messi e Julián Alvarez.