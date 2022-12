França vence a Inglaterra e garante vaga na semifinal da Copa do Catar

A França venceu a Inglaterra por 2 a 1 na partida das quartas de final da Copa do Catar, neste sábado (10), no estádio Al Bayt. Com gols de Tchouaméni e Giroud, a atual campeã do Mundo garantiu a vaga na semifinal.

Mais cedo, Portugal foi eliminada por Marrocos , que conquistou pela primeira vez na história a classificação de uma seleção do continente africano em uma semifinal da Copa do Mundo.

Na terça-feira (13), começa a penúltima fase da competição com a disputa entre Argentina e Croácia. Na quarta (14), entram em campo França e Marrocos. As duas equipes perdedoras voltam a se enfrentar no sábado (17) para definir o terceiro e quarto colocados. As outras duas seleções entram em campo no domingo (18) para saber quem será a campeã na Copa do Catar.