Croácia avança cinco vezes em cinco prorrogações em duas Copas

Classificada para a semifinal após eliminar o Brasil, a Croácia começa a repetir na Copa do Catar a incrível campanha que fez no Mundial da Rússia. Há quatro anos, a seleção comandada por Modric passou por oitavas de final, quartas e semi precisando disputar o tempo extra. Nas oitavas de final, a rival foi a Dinamarca. O empate de 1 a 1 no tempo normal se manteve no tempo extra. Nos pênaltis, deu Croácia, 3 a 2.

Depois, veio a anfitriã Rússia. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, os croatas marcaram na prorrogação, mas cederam a igualdade quando faltavam apenas cinco minutos. Nos pênaltis, os croatas venceram novamente, por 4 a 3.

Diante da Inglaterra, a teoria de que os croatas estariam cansados na semifinal parecia correta: logo aos 5 minutos, Trippier abriu o placar para os ingleses. No entanto, a seleção do Leste Europeu se recuperou e empatou no segundo tempo com Perisic. E sem demonstrar cansaço, os croatas foram superiores na prorrogação e voltaram a marcar, garantindo vaga na final.

Na decisão da Copa da Rússia, a França dominou a partida e marcou 4 a 2 nos 90 minutos.

Quatro anos depois, no Catar, a Croácia passou pela fase de grupos com apenas uma vitória contra o Canadá, por 4 a 1 - e empates contra Bélgica e Marrocos.

Na fase final, o primeiro rival foi o Japão. E novamente a partida precisou de prorrogação e pênaltis para decidir a vaga, depois do 1 a 1 nos 90 minutos. O goleiro Livakovic, reserva na Copa de 2018, foi a grande estrela com três defesas contra os asiáticos. A Croácia marcou 3 a 1 nos pênaltis.

Contra o Brasil, Livakovic voltou a brilhar. Após o empate no tempo normal, Neymar precisou driblar o goleiro para abrir o placar. Mas, faltando quatro minutos, Petkovic conseguiu o empate no único chute a gol da Croácia.

Nos pênaltis, Livakovic pegou a primeira cobrança, de Rodrygo, e contou com a sorte ao ver Marquinhos acertar a trave. Os croatas não erraram, 4 a 2.