Tite confirma saída da seleção e diz que todo o time é responsável pela derrota

seleção brasileira, que terminou derrotada pela Croácia nos pênaltis na Copa do Mundo do Catar O técnico Tite confirmou que este foi seu último jogo à frente da. O líder da seleção nos últimos anos diz que todo o time é responsável pelo fracasso contra o time europeu na tarde desta sexta-feira (9).

"Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo", disse, em entrevista coletiva após o jogo no estádio Cidade da Educação em Al Rayyan, próximo à Doha, capital do país.

Tite já havia dito que este Mundial era seu último campeonato pela seleção. O técnico era visto como um dos favoritos a ganhar a disputa para o Brasil desde 2002, quando Luiz Felipe Scolari venceu o pentacampeonato.

O gaúcho já acumulava derrotas em mundiais. Em 2018, a seleção foi eliminada pela Bélgica, também nas quartas de final, em uma derrota por 2 a 1.

Ele foi contratado em 2016 para ser substituto de Dunga, e conquistou a Copa América em 2019. Em 2021, a equipe também levou o ouro olímpico nos Jogos de Tóquio.

O técnico afirma que, na época em que foi chamado para treinar a equipe, pegou o time em um ciclo incompleto, mas agora teve a oportunidade de completar uma nova fase com a equipe que levou ao campo no Catar.

"Agora sim foi um processo inteiro, antes foi um processo de recuperação. Na copa anterior eu vejo dessa forma, foi um processo de recuperação de formação de equipe. Agora, não, agora eu tenho ua sequência inteira", apontou o técnico."

A partida foi marcada pela dificuldade da seleção brasileira em finalizar com assertividade. A Croácia é conhecida por levar seus jogos à prorrogação e pênaltis. Em 2018, o time passou pelos prolongamentos em toda a fase eliminatória, até enfrentar a França na final.

Na prorrogação, a seleção chegou a ficar na frente, com um gol do Neymar, mas Petkovic igualou o placar. Enquanto os croatas acertaram todas as suas cobranças, o chute do atacante Rodrygo parou nas mãos do goleiro e de Marquinhos na trave.

Agora, a Croácia espera o vencedor do confronto entre Argentina e Holanda, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail.

É a quinta vez desde o pentacampeonato, em 2002, que o Brasil é eliminado por um time europeu. Foram França, Holanda, Alemanha, Bélgica e, agora, Croácia.

Apesar de eleito o melhor da partida, o goleiro Dominik Livakovic não teve muito trabalho com as finalizações dos brasileiros. Parou, porém, um dos pênaltis que foram decisivos para a vitória do time croata.

Na entrevista coletiva, disse que a experiência do time é determinante para que consigam os resultados nos tempos extras. "Essa é nossa receita de sucesso", pontuou.