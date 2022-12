França e Inglaterra duelam no jogo mais equilibrado das quartas

No próximo sábado (10), França e Inglaterra fazem o último confronto de quartas de final da Copa do Mundo. As equipes se enfrentam às 16 h, no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar, em busca de avançar à semifinal. O duelo colocará frente a frente duas fortes candidatas ao título no Oriente Médio, no entanto, apenas uma avançará.

O confronto marca o encontro de dois dos três melhores ataques do Mundial. Após quatro partidas, a Inglaterra balançou as redes 12 vezes e, assim, divide o posto de melhor ataque da competição com Portugal. Por sua vez, a França aparece logo atrás na lista, com nove gols marcados.

Os franceses carregam nos pés a genialidade de Mbappé. O camisa 10 do PSG é o artilheiro do torneio e um dos principais candidatos a melhor jogador do mundo caso seu país avance às semifinais.

O técnico Didier Deschamps deve escalar o time com Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé, Griezmann e Mbappé; Giroud.

Já os ingleses querem quebrar o tabu de caírem nos matas desde que conquistaram seu único título em 1966. Para isso, Gareth Southgate comanda uma equipe jovem, veloz no ataque, mas ainda questionável na defesa. Uma provável escalação britânica tem Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Henderson, Rice e Bellingham; Saka, Kane e Foden.