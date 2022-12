Argentina e Holanda medem forças em Lusail

A partida das quartas de final entre Holanda e Argentina nesta sexta-feira (9), às 16h, no Estádio de Lusail opõe dois treinadores com diferenças de idade, mas igualdade no pensamento. Van Gaal, 71 anos, é o mais velho técnico da Copa do Mundo. Lionel Scaloni, 44, o mais jovem.

Para o holandês, é tudo ou nada. Vida ou morte. O torneio no Catar é a sua última chance de conquistar o título mais importante de todos. Ele vai deixar a seleção e já deixou claro não planejar voltar.

O argentino está no primeiro trabalho da sua carreira. No mês passado, assinou renovação de contrato até 2026, o que deve lhe garantir no Mundial a ser sediado por Estados Unidos, Canadá e México. Dentro de campo, pode ser a despedida ou a continuidade de Messi em Copas.

Scaloni fez mistérios na semana e até se indispôs com a imprensa argentina, por não divulgar informações do seu time. Os Hermanos devem ir a campo com Martínez, Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul (Mac Allister), Paredes (Enzo Fernández) e Mac Allister (Enzo Fernández); Messi, Julián Álvarez e Di María (Ángel Correa).

Já os holandeses vão em busca da semifinal na confiança do jovem artilheiro Gakpo e na habilidade de Menphis. Assim, Van Gaal deve mandar a campo um time com Noppert; Madeira, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Memphis.