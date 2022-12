Diante da Croácia, Brasil tenta carimbar ida às semifinais

A seleção brasileira terá o fator físico a seu favor para o jogo contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (9), às 12h, os comandados de Tite terão uma bagagem de 135 minutos em campo a menos do que o adversário, fruto do casamento entre a estratégia de ter poupado os titulares contra Camarões, no terceiro jogo da fase de grupos, e o fato de os croatas terem se classificado somente nos pênaltis diante do Japão, nas oitavas.

As duas seleções se enfrentarão por um lugar nas semifinais. Será o primeiro encontro entre eles no torneio desde a abertura de 2014, quando o Brasil venceu por 3 a 1. Quatro anos mais tarde, os croatas obtiveram seu maior resultado, o vice-campeonato mundial, na Rússia.

Para tentar confirmar o favoritismo e carimbar o passaporte às semifinais, Tite mantém dúvida quanto às laterais, mas seguirá com a escalação ofensiva, marca registrada neste Mundial. A tendência é pelo retorno de Alex Sandro, recuperado de dores no quadril. Com isso, o Brasil pode ter Alisson; Militão (Danilo), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo (Alex Sandro); Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar e Vinícius Júnior; Richarlison.

Já os croatas têm duas dúvidas: Brozovic e Stanisic. O treinador Zlatko Dalic deve mandar o time com Livakovic; Barisic, Gvardiol, Lovren e Juranovic; Brozovic (Pasalic), Kovacic e Modric; Perisic, Kramaric e Petkovic.