Conheça o histórico de cada seleção que disputa as quartas de final da Copa

Folhapress

O funil da Copa do Mundo do Catar está ficando mais estreito. Das 32 seleções que iniciaram o torneio, no dia 20 de novembro, quando o Equador derrotou os anfitriões por 2 a 0, apenas oito continuam na corrida pela Taça Fifa. São cinco da Europa (França, Inglaterra, Holanda, Portugal e Croácia), duas da América do Sul (Brasil e Argentina) e uma da África (Marrocos).